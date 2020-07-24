İnsanlık ölmemiş dedirten kare! Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler

Kaza, saat 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Narenciye Sokak'ta meydana geldi. E.A.'nın kullandığı 07 VHP 01 plakalı otomobille Necmi Küstür'ün kullandığı 07 CMY 07 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle asfalt zemine savrulan Necmi Küstür yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler, tedbir amacıyla yerden kaldırılmayan ve bu şekilde ambulans bekleyen Necmi Küstür'ün sıcak havadan etkilenmemesi için plaj şemsiyesiyle başında bekledi. Yaralı daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.