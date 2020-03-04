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04.03.2020 - 12:54 |

İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı | İnşirah suresi anlamı ve faziletleri

İnşirah suresi Türkçe anlamı ve okunuşu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in 94. suresi olarak bilinen İnşirah suresinin Mekke'de indirildiği bilinmektedir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresi İslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. İşte İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı

İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı | İnşirah suresi anlamı ve faziletleri

İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan 94. sure olan İnşirah suresi Mekke'de indirilmiştir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresinde Allahü Teala'nın Hz.Peygamber'e lütufları anlatılmakta ve her güçlüğün ardından bir kolaylığın olduğu anlatılmaktadır. Mekke'de indirilen bu surede zor günler geçiren Mekke'li müminlere teselli ve ümit vermek amacıyla da indirilmiştir. İnsanoğlu ne koşulda olursa olsun manevi olarak yaratıcaya sığınma ve ondan bir bağışlanma ve yardım talebinde bulunur. Yüce Allah insanoğluna her zorluğun ardından bir kolaylığın olacağını ve ümitsizliğe kapılmanın yersiz olacağını bildirmiştir.

İnşirah Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İNŞİRAH SURESİ VİDEO

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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