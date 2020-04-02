İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2020 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici ve Kalıcı Profili Durdurma Ekranı)

Fenomen fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de, Instagram hesap dondurma ve silme nasıl yapılır sorusunun cevabı. Gerek mobil gerek masaüstünden nasıl Instagram hesaplarını kapatacağını araştıran vatandaşlar için Instagram hesap dondurma ve silme linkini derledik. İşte Instagram hesap silme ve geçici kapatma ekranı 2020...



Geçici kapatma ekranı





Kalıcı olarak silme ekranı



INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ (GEÇİCİ KAPATMA)

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ (GEÇİCİ KAPATMA LİNKİ)

1. instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ (GEÇİCİ DONDURMA)

INSTAGRAM HESAP SİLME (KALICI KAPATMA)

Hesabını Sil sayfasına gidin.



Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.