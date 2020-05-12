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12.05.2020 - 17:32 |

Instagram küçük destek ne, nasıl yapılır? Instagram'da küçük destek hikayesi nasıl atılır?

Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, Küçük Destek uygulamasını çıkardı. Instagram, corona virüsten kötü etkilenen küçük işletmeler için, yayınlandı. Bu yeni özellik kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Instagram küçük destek ne, nasıl yapılır?

Instagram küçük destek ne, nasıl yapılır? Instagram'da küçük destek hikayesi nasıl atılır?

Instagram'ın yeni özelliği Küçük Destek uygulaması gündemde konuşulan uygulamalar arasında bulunuyor. Küçük Destek uygulaması,Instagram'ın hikayeler bölümünde yer aldı. Corona virüsten etkilenen işletmeler için alınan özelliğin detayları merak ediliyor. Peki Instagram küçük destek ne, nasıl yapılır?

 

 INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR, NASIL YAPILIR?

 

Instagram tarafından dün yayınlanan Instagram Küçük Destek uygulaması, işletmelerin para harcamadan organik bir şekilde kendi reklamlarını yaptırabilmesi anlamına geliyor. Yani diyelim ki, çok sevdiğiniz bir pastacı var, artık siz onu hikayenizde Küçük Destek çıkartması ile paylaştığınızda sizi takip eden herkes işletmeyi ve işletmenin neler yaptığını görebilecek.

Instagram Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise, “Bugün sevdiğiniz küçük işletmelere sevginizi gösterebilmeniz için Hikayeler kısmında “Küçük İşletmeleri Destekleyin” etiketini yayınladık. Bunu kullanın. Fotoğrafınız veya videonuz paylaştığınız hikayede yer alacak ve desteklediğiniz işletmenin adı diğer arkadaşlarınız tarafından da görülebilecek.” ifadeleri kullanıldı.

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