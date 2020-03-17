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17.03.2020 - 15:44 | | DHA

Ä°nternet oyunu kanlÄ± bitti! 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, 16 yaÅŸÄ±ndaki kuzenini bÄ±çakladÄ±

Karamanâ€™da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. YaralÄ± Ã§ocuk hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, N.R.E. ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Ä°nternet oyunu kanlÄ± bitti! 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, 16 yaÅŸÄ±ndaki kuzenini bÄ±çakladÄ±

Olay, bugÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, Gazi DÃ¼kkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi.Â  N.R.E., internette oyun oynadÄ±ÄŸÄ± kuzeni M.Z.E.'yi aralarÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada, mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla saÄŸ bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. Kanlar iÃ§inde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

N.R.E. de ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Ä°talya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuÄ°talya'da yaÅŸayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karÅŸÄ± 'Ä°talya'da size bir mesajÄ±mÄ±z var' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyadan bir video yayÄ±nladÄ±. Ailelerine iyi olduklarÄ± mesajÄ± veren gençler, corona virüse karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri de anlattÄ±.
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