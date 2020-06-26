26.06.2020 - 21:14 | | AA
Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Cinsel saldırı suçlusu yakalandı
Türkiye’de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte (Eski Cuma) kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E’nin 2012'de Bursa’da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bulgaristan’da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma’ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.