MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
ABONE OL
26.10.2020 - 05:46 | | AA-İHA

İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

Ankara'da intihar eden ve hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Aynı kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerini hastane bahçesinde taş yağmuruna tuttu. Olayda 3 polis memurunu yaralarken 3 polis otomobiline de zarar verdi.

İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

Ankara Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gencin intihar ettiğini duyan yakınları hastane bahçesinde toplanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin yakınları, gençle ilgilenmedikleri bahanesi ile sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekiplerine de zorluk çıkaran kalabalık, hastane bahçesinden polislere taş atmaya başladı. Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 3 ekip otomobili de zarar gördü. Gözaltına alınan kalabalık grup emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.

İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

 

İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

Milliyet'te Gündem (26 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

KPSS önlisans soruları ve cevapları 2020 paylaşıldı mı? KPSS önlisans puan hesaplama robotu! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS önlisans soruları ve cevapları 2020 paylaşıldı mı? KPSS önlisans puan hesaplama robotu! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Sıradaki Haber