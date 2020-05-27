İntihar gibi ölüm!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşının evine giden astım hastası Sibel Kaya (30) burada alkol alıp uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEVGİLİSİNİN EVİNE GİTTİ

Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre Kaya'nın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi. Sibel Kaya, önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Yasin E'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili, burada birlikte alkol alıp kokain ve esrar kullandı. Bir süre sonra Sibel Kaya rahatsızlanınca Mehmet Yasin E. de sağlık ekibi çağırdı.

30 yaşındaki Sibel Kaya'nın sanat tarihi öğrenimi gördüğü öğrenildi.

KALBİ ÇALIŞTIRILAMADI

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Sibel Kaya'nın ateşi yükselip kalbi durdu. Duran kalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar çalıştırılamadı. Genç kadının ölümü şüpheli bulununca savcılık soruşturma başlattı. Astım hastası olduğu öğrenilen Kayanın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

POLİSTEKİ İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Polis, kız arkadaşının ölümünün ardından Mehmet Yasin E'yi gözaltına aldı. Mehmet Yasin E. ifadesinde, kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yasin E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Yasin E'ye uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.