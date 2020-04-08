İntihar girişimini sonlandırmak için içki istedi

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ta meydana geldi. Çanakkale'den 4 gün önce kente gelen Süleyman K.'yi denizden 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada içki içen Süleyman K.'den bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye gelmesi istendi. Görevlilerin bu talebine olumsuz yanıt veren Süleyman K., polisten sigara alıp, içki içmeye devam etti. Görevliler, yaklaşık 2 saat boyunca güvenlik önlemi alıp, Süleyman K.'yi ikna etmek için uğraştı.

Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K. ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek, falezlerden kendilerine doğru gelmesini sağladı. İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içkiyi Süleyman K.’ye getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip, peynir ve kavunu yedi. İçkisini bitiren Süleyman K.,, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.