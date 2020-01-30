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30.01.2020 - 14:39 | | DHA, İHA

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan H.İ. , bu defa da Bilecik'te Hamsu Köprüsü’ne çıkarak aynı şovunu yaptı.

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

H.İ. işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu deresini iki akasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı. Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İ.'yi kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi. Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri köprü korkuluklarında duran H.İ.'yi alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardılar.

Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan H.İ.'ye iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa da bir miktarda para verdi. H.İ. bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin" diyerek cevap verdi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Hasan İ.’nin daha önce de Bursa’da bir inşaatın terası ile, Ankara, Eskişehir, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli ve Yalova’da Karayolları'nın yön tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

İntihar şovmeni bu defa da Bilecikte sahneye çıktı

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