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22.09.2020 - 21:09 | | DHA

İntihar süsü verilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, intihar süsü verilen Burhan Karakuş'un (34) yol kenarında yanında tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen Cumartesi Ereğli ilçesi Dedeler köyünde meydana geldi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri, Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine olay gecesi birlikte alkol aldığı Utku Oktay (26), Emrullah Kartal (26) ve Kartal Ordu'yu (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

 

 

İntihar diye bildirdiler cinayet çıktıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, intihar süsü verilen Burhan Karakuş'un (34) yol kenarında yanında tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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