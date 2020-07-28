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28.07.2020 - 17:24 | | İHA

İntihara kalkışan adamı film izler gibi izlediler

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, 7 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar, çatışa çıkan şahsı film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydetti.

İntihara kalkışan adamı film izler gibi izlediler

Olay, Diyarbakır Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde 7 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Diyarbakır'a gelen H.Ş., parasının bitmesi nedeni ile burada mahsur kaldı. İmkanı olmadığı için Ankara'ya dönemeyen H.Ş., 7 katlı apartmanın çatı katına çıkıp intihar etmek istedi.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ş., görevlilerin iknası sırasında yanında bulunan kiremitleri aşağı bıraktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından H.Ş., intihar etmekten vazgeçti. Ekipler tarafından alınan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alırken, bazı şoförler de araçlarını cadde ortasına bırakıp olayı izleyerek trafik akışını bozdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İntihara kalkışan adamı film izler gibi izlediler

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