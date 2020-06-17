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17.06.2020 - 16:13 | | DHA

İntihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı! Bırakmam için bana direndi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmağa atlayıp intihara kalkışan kadını, o sırada arkadaşlarıyla ırmak kıyısında sohbet eden Mert Aydın kurtardı. Kadın hastaneye götürülürken, onu kurtaran Mert Aydın, "Hiç düşünmeden suya atladım. Kendisi, bırakmam için bana direndi. Güçlükle ikna edip, kenara getirdim. Sudan çıkardık" dedi.

İntihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı! Bırakmam için bana direndi

Olay, dün akşam Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat Irmağı kıyısında arkadaşıyla sohbet eden Mert Aydın, bu sırada Manavgat Irmağı'na bir kadının atladığını fark etti. Genç adam hiç düşünmeden kadını kurtarmak için suya atladı. Çevredeki diğer kişiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadını yakalayan Mert Aydın, kıyıya getirerek çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkardı.

Bir banka oturtulan ve adının H.D. olduğu öğrenilen genç kadın sürekli ağlayıp, farklı işlerde çalıştıktan bir süre sonra kendi iş yerini açmaya karar verdiğini anlattı. Borç harç bir şekilde aldığı mallarla iç giyim mağazası açtığını, daha sonra çeşitli nedenlerle kapatmak zorunda kaldığını söyleyen H.D., malların elinde kaldığını, borçlarını ödeyemediğini ve yaşamak istemediğini anlattı. Polisin ikna ettiği H.D. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

'BIRAKMAM İÇİN BANA DİRENDİ'

Kadını boğulmaktan kurtaran Mert Aydın, arkadaşlarıyla sohbet ettikleri sırada bir kişinin ırmağa atladığını gördüğünü söyledi. Aydın, "Suya atlayan kişi ırmağın ortasına geldi ve sürüklenmeye başladı. Cebimdeki cüzdanı arkadaşlarıma verdim ve hiç düşünmeden suya atladım. Kendisi, bırakmam için bana direndi. Güçlükle ikna edip, kenara getirdim. Arkadaşların da yardımıyla sudan çıkardık" dedi.

 

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