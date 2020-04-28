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28.04.2020 - 17:21 | | DHA

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸtÄ±! Jandarma son anda yakalayÄ±p önledi

AydÄ±n'da, Ä°kizdere Ã‡ayÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tel Ã¶rgÃ¼lerineÂ Ã§Ä±kÄ±p, intihar giriÅŸiminde bulunanÂ Fatih A, jandarma ekiplerince dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yakalanÄ±p, indirildi.Â

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸtÄ±! Jandarma son anda yakalayÄ±p önledi

AydÄ±n Ä°ncirliova ilÃ§esine baÄŸlÄ± DereaÄŸzÄ± Mahallesi Ä°kizdere Ã‡ayÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda gelen ve bunalÄ±mda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ Fatih A. (21), tel Ã¶rgÃ¼lerin Ã¼zerineÂ Ã§Ä±karak, intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. Genci gÃ¶renlerinÂ ihbarÄ±yla olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Fatih A., 4 metre yÃ¼kseklikteki kÃ¶prÃ¼den atlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyince jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri, ikna konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Fatih A., dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanÄ±larak, yakalandÄ±.

KÃ¶prÃ¼den indirilen Fatih A., saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼Â sonrasÄ±Â ifadesi alÄ±nmak Ã¼zereÂ jandarma karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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