AydÄ±n Ä°ncirliova ilÃ§esine baÄŸlÄ± DereaÄŸzÄ± Mahallesi Ä°kizdere Ã‡ayÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda gelen ve bunalÄ±mda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ Fatih A. (21), tel Ã¶rgÃ¼lerin Ã¼zerineÂ Ã§Ä±karak, intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. Genci gÃ¶renlerinÂ ihbarÄ±yla olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Fatih A., 4 metre yÃ¼kseklikteki kÃ¶prÃ¼den atlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyince jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri, ikna konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada Fatih A., dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanÄ±larak, yakalandÄ±.

KÃ¶prÃ¼den indirilen Fatih A., saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼Â sonrasÄ±Â ifadesi alÄ±nmak Ã¼zereÂ jandarma karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.