IPSOS Milliyet okurları için derledi | Araya mesafe koy

Küresel salgın sürecinde değişen sosyal hayat: Koronavirüs salgını sürecinde değişen sosyal hayatla birlikte tutum ve davranışlarımızda da değişiklikler görülüyor. Biz Ipsos olarak bu süreçte hem tüketiciler hem de kamuoyu nezdinde toplumun nabzını düzenli olarak tutuyoruz. Sadece ülkemizde değil doksana yakın ülkedeki global ofislerimiz ile de bu süreçteki bilimsel araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüsün kontrol altına alınması ile ilgili Türkiye’de kamuoyunun öngörüsünü aldığımız yanıtlara bakıldığında; bir kaç ay sonra kontrol altına alınır diyenlerin sayısı 13 - 16 Mart döneminde %45 iken, 2- 6 Nisan tarihlerinde ise bu oranın %40 olduğunu görüyoruz. Salgının altı ay veya daha fazla zamanda kontrol altına alınacağını belirtenlerin oranı ise Mart ayının ilk haftası %24 iken Nisan ilk haftasında %37’ye yükselmiş durumda...



Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk hafta sonunda %24 olan bu görüşün dördüncü haftanın sonunda %13 arttığını görüyoruz. Ülkemizde durum böyle iken dünyaya baktığımızda Japonya, Birleşik Krallık ve Avusturalya Haziran’a kadar virüsün kontrol altına alınacağı hususunda en kötümser ülkeler olarak izleniyor. Verilen yanıtlara baktığımızda Nisan’ın ilk haftası 15 ülkede 28 bin kişi ile yaptığımız global çalışmada en negatif düşünen ilk sıradaki ülke Avusturalya %32, Birleşik Krallık %27 ve Japonya %19... Öte yandan Haziran’a kadar kontrol altına alınacağı konusunda en iyimser ülke Vietnam %92, Brezilya %85 ve Meksika %84.



Değişen Sosyal Hayat; Temas İçinde Olmamalıyız, Araya Mesafe Koymalıyız: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz uyarılarıyla virüsün yayılmasının önüne geçmek çabalarıyla değişen sosyal hayatı da izlemeye devam ediyoruz. Bu noktada toplumumuza; evde en fazla ne kadar kalınabileceğine dair fikirleri sorulduğunda vatandaşların %36’lık bir bölümü bir kaç ay derken, %10’luk bir kesim ise bir senden fazla kalınabileceği fikrinde. Global nabza baktığımızda ise elimizdeki taze verilerde her beş kişiden dördünün kendini eve kapattığını belirten ülkeler; İspanya %95, Vietnam %94, Fransa %90, Brezilya %89, Meksika %88, Rusya %85, ABD ve Hindistan ise %84...



Şahsi İzole Zirveyi Gördü Global araştırmalarımızda: kendi kendini izole edenlerin sayısı iki hafta önce zirveyi görmüştü o zamandan bugüne çok az hareketlilik gözlemledik. Genel olarak baktığımızda bunu şöyle okuyabiliriz; araştırmayı yaptığımız ülkelerde sadece hükümetler önlem almıyor, vatandaşlar da kurallara çoğunlukla uyarak evde kalmayı destekliyor. Çin’de başlayan küresel salgın şimdi bütün dünyada hayatı sarmış, endişe ve kaygıyı da ciddi anlamda besleyen bir hal almış durumda. Ülkemizdeki endişe düzeylerine baktığımızda da artışın devam ettiğini görüyoruz. Mart ayının başında %79 olan endişe oranı Nisanın ilk haftasında % 92 yi gördü.



Salgının bir süre sonra sona erse bile hayatımızın radikal şekilde değiştiğini düşünüyor musunuz?



Koronavirüs vakasının ilk görülmesinden bu yana geçen 4 haftanın sonunda koronavirüsün ne zaman sona ereceği konusunda daha kötümseriz. Vakanın ilk görüldüğü hafta toplumun %24’ü 6 ay veya daha fazla süreceğini düşünürken bugüne gelindiğinde bu oran %37’ye çıkıyor.

Sürecin sona ermesi konusundaki görüşlere paralel endişe düzeyi de artıyor. 10 kişiden 9’u bu virüse yakalanacak olmaktan dolayı endişeli.









Ancak ne kadar endişeli olunsa da yine de evde oturmak zorunda kalmaya ancak birkaç ay daha dayanabileceklerini belirtiyorlar. Ama evden çıkmaya başlansa bile hayatlarının radikal olarak değişeceği görüşü baskın. (2-6 Nisan IPSOS araştırması)















Dünya evde kalıyor

Ipsos olarak nisanın ilk haftasında araştırdığımız 15 ülkenin biri haricinde insanların çoğu COVID-19’a karşı izole olduklarını ve evde karantinaya aldıklarını belirtiyorlar. 2-4 Nisanda 28 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Japonya istinai ülke olarak görülüyor. Japonların sadece %15’i evde kaldıklarını belirtiyor.



Her beş kişiden dördünün kendilerini eve kapattıklarını belirten ülkeler arasında İspanya (%95), Vietnam (%94), Fransa (%90), Brezilya (%89), Meksika (%88), Rusya (%85), ABD ve Hindistan (%84) yer alıyor. İzole olanların oranında iki hafta önce bir zirveye ulaşılmıştı ve o zamandan bugüne çok az hareketlilik yaşandı.



Bununla birlikte, önceki haftaya kıyasla birkaç ülkede kendi kendine izolasyon uygulayanların oranında hafif azalmalar görüldü. Bu ülkeler Çin (-4), Hindistan (-3) ve Almanya (-3). Kendi kendine izolasyon yapma oranında en büyük artışlar ise Rusya (+23), Vietnam (+16), Avustralua (+11) ve Meksika (+8)’da görüldü. Genel olarak bakıldığında araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunda kendi kendini izole etme uygulamasının iyi şekilde karşılandığı görülüyor. Sadece hükümetler önlem almıyor aynı zamanda vatandaşlar da kurallara çoğunlukla uyuyor ve evde kalıyor.









En kötümserleri: Japonya-İngiltere ve Avustralya



Birkaç ay içerisinde koronavirüs salgınının ortadan kalkacağına dair iyimserlik, marttaki son araştırmaya kıyasla birçok ülkede düşüş eğilimi gösteriyor. Mart ayı ortasında araştırma yapılan birçok ülkede insanların çoğunluğu COVID-19 krizinin nispeten kısa dönemli bir kriz olduğunu ve hazirana kadar çözüleceğini düşünüyordu. Bu iyimserlik 12-14 Mart’tan bu yana araştırma yapılan ülkelerin hemen hemen yarısında düşüşe geçti ve insanların bu krizi uzun vadeye yaydıkları görüldü. 2-4 Nisan tarihlerinde 15 ülkeden 28 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Hazirana kadar iyileşileceği konusunda en negatif düşünen ülkeler Japonya %19, Birleşik Krallık %27 ve Avustralya %32.



Hazirana kadar iyileşileceği konusunda en iyimser ülkeler ise Vietnam %92, Brezilya %85 ve Meksika %84. Mart ortasında yapılan araştırmaya göre en fazla değişim gösteren ülkelerin, yani Hazirana kadar iyileşileceği konusundaki iyimserliğin yerini kötümserliğe bıraktığı ülkelerin başında Kanada geliyor. 25 puanlık bir düşüş gösteren Kanadayı, -23 puanla Fransa, İtalya ve Japonya ve -22 puanlık düşüşle İngiltere takip ediyor. Genel olarak bu bulgular gösteriyor ki Hazirana kadar iyileşilir görüşünde en fazla değişiklik gösteren ülkelerde olumlu hisler yerini olumsuz hislere bırakmış durumda.



NOT: Yukarıdaki veriler 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 18-74 yaşları arasında, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore, Vietnam ve İngiltere’de ise 16-74 yaşları arasında toplam 28,000 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygun olan yerlerde 3. dönem sonuçlarından izleme verileri de araştırmaya dahil edilmiştir.



Ekonomiye etkisi



Koronavirüs kişisel ekonominiz için ne kadar bir tehlike oluşturuyor?





