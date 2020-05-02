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02.05.2020 - 08:10 | | İHA

Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki karantinaya alındı

Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi, Şanlıurfa'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki karantinaya alındı

Şanlıurfa'ya 100'ü Irak'tan kara yoluyla, 273'ü de Cezayir'den hava yoluyla getirilen kişiler, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki öğrenci yurduna götürüldü.

Burada sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tek tek sağlık kontrollerinden geçirilen 299'u Türk 373 kişi, 14 gün boyunca karantinaya alınacakları yurt odalarına yerleştirildi.

Bütün ihtiyaçları valilik koordinasyonunda, ilgili kamu kuruluşlarca karşılanan vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmemesi durumunda memleketlerine uğurlanacak.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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