17.09.2020 - 15:53 | | AA
Irak'Ä±n kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin bÃ¶lgesinde eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± 2 terÃ¶ristin hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.Â
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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Irak kuzeyindeki AvaÅŸin bÃ¶lgesinde keÅŸif ve gÃ¶zetleme vasÄ±talarÄ±yla tespit edilen ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 2 PKK'lÄ± terÃ¶rist, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
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