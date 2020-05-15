Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde daha önce icra edilen hava harekatı sonrası, komando birliklerince yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 savunma tipi el bombası, 2 takım termal kameradan gizlenmek için kullanılan elbise, 4 gizleme ağı, 2 el dürbünü ile 1'er silah üstü lazer işaretleyici, aksiyon kamera ve el telsizi ele geçirildiği belirtildi.