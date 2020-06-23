Irak’ın kuzeyine ‘Güvenli Bölge’

TSK’nın, Haftanin’de başlattığı Pençe-Kaplan Harekâtı’nda altıncı gün geride kaldı. Çatışmalar özelikle Haftanin’in yukarı kesiminde yer alan ve “Sipan Tepesi” olarak adlandırılan bölgede yoğunlaşıyor. Sipan Tepesi’ni alarak, Türkiye sınırından Irak kuzeyinin içine açılan Keşan köyüne ulaşmayı hedefleyen Mehmetçik, böylece Batufa kasabasındaki TSK’nın askeri üssüne doğru güvenli bir hat oluşturmayı amaçlıyor.

Haftanin’deki Dupişk Tepesi’ni de PKK’dan temizlemek için bölgeye intikal eden komandolar, birkaç koldan saldırı başlattı.

Haftanin bölünecek

Saldırıya taaruz helikopterleri de destek verirken, Dupişk Tepesi’nin alınmasıyla, Haftanin’deki PKK’lılar ikiye bölünmüş olacak. İran sınır hattında yer alan Hakurk’a geçtiğimiz yıl başlatılan Pençe Operasyonu ile bölgenin büyük bölümü denetim altına alınmıştı. Haftanin harekâtı ise, Şemdinli’den Uludere’ye kadar olan sınır şeridini kontrol altına almak açısından büyük önem taşıyor. Bu operasyonla, sınırdan Irak’ın iç kesimlere uzanan 40-50 kilometrelik bir alanda, “Güvenli Bölge” oluşturulması planlanıyor. Haftanin’in kontrol altına alınmasıyla, sınırdan iç kesimlere uzanan Zaho ve Dohuk’a bağlı birçok köy ve kasaba çevresine kurulan askeri üslere kadar, bölgede güvenli bir alan yaratılmış olacak.

Pençe Kartal Harekatı, Haftanin’in ardından Zap ve Metina’ya yönelecek. Batufa’dan başlayan Sidekan’a uzanan kırmızı çizgi, oluşturulmak istenen güvenli bölgenin sınırlarını gösteriyor.