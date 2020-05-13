MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ABONE OL
13.05.2020 - 09:05 | | milliyet.com.tr

Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

Milliyet'te Gündem (13 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kocaeli'de fabrikada kazan patladı! Yaralılar var

Son dakika... Kocaeli'de fabrikada kazan patladı! Yaralılar var

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Son dakika! Sokağa çıkma yasağında iki yenilik

Son dakika! Sokağa çıkma yasağında iki yenilik

Sıradaki Haber