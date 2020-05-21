Iraklı Vahap balkondan düşüp öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Vahap Hamit Davut, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Vahap Hamit Davut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya araçla daldıAvustralya'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı mağazaya daldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken; 11 kişi yaralandı.