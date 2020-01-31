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31.01.2020 - 10:47 | | İHA

Iraklı yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Iraklı yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, Arifiye ilçesi D-650 karayolu terminal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde Iraklı yolcuların bulunduğu otobüs, manevra yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otobüste büyük hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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