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16.04.2020 - 09:57 | | DHA

İran, salgın nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti

İran'da tutuklu bulunan PKK'lı terörist 'Argeş' kod adlı F.D, corona virüs salgını nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Hakkari'de Türk güvenlik güçlerine teslim edilen ve sorgusunda çok sayıda eyleme katıldığını itiraf eden F.D. tutuklandı.

İran, salgın nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti

İran'da girdiği çatışmada yakalanarak, cezaevine konulan Argeş kod adlı F.D. corona virüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Ardından da Hakkari sınırında, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan terörist, 5 gün önce Van'dan gelen terörle mücadele ekiplerince teslim alındı.

2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırılar ile Başkale-Çamlık bölgesindeki mayınlı saldırıyla ilgili itiraflarda bulunan F.D., Van'ın Özalp ilçesi kırsalında bulunan karakola yapılan silahlı saldırı olayına katıldığını da söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist F.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çiftliğe inen kurt sürüsü, çoban köpeklerinin hışmına uğradıArdahan merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü çoban köpeklerinin hışmına uğradı.Bugün 07.40 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte köpeklere saldırdı. Sinsice çiftliğe yaklaşan kurtları fark eden çoban köpeği saldırıya geçti. O anda diğer iki çoban köpeği de kurtlara saldırdı.
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