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05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İran sınırına 81 km’lik duvar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

İran sınırına 81 km’lik duvar

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi” ifadelerini kullandı. Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti: “Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan  Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız.” Bakan Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün helikopterle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, TİGEM işletmesine geçti. Burada basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya katılan bakanlar, daha sonra biçerdöver kullanarak mısır hasadı yaptı. Bakan Soylu ve Pakdemirli, Ceylanpınar’daki temaslarının ardından Osmaniye’ye geçti.                                             

 

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