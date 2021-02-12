MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İranlı diplomat yurt dışına kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
ABONE OL
12.02.2021 - 22:59 | | DHA

İranlı diplomat yurt dışına kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İran Diplomatik Pasaportuyla Türkiye'ye gelen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İranlı diplomat yurt dışına kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İran Diplomatik Pasaportuyla Türkiye'ye gelen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 

8 Şubat saat 10.25 sıralarında Türkiye'ye gelen İran Dİplomatik Pasaportlu Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından "Tasarlayarak Adam Öldürme" suç kaydını nolduğu öğrenildi. Nasırzadeh N., ekipler tarafından gözaltına alındı. 9 Şubat günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İranlı diplomat yurt dışına kaçmaya çalışırken böyle yakalandı


SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞTİ

İranlı Mesut Mevlevi, insansız hava araçları konusunda uzmandı. 14 Kasım 2019'da İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden mühendisin cinayeti sorumlularından Ali Esfanjani'ye sahte kimliği düzenleyen isim İran'ın İstanbul Konsolosluğu çalışanlarından Mohammad Reza Nasırzadeh olduğu tespit edildi. Türk yetkililerin İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Nasırzade ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan Ali Mevlevi cinayetinin sorumlusu olduğu tespit edilen Mohammad Reza Nasırzadeh çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri | MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Son dakika haberleri | MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

2021 Regaib Kandili ne zaman? Regaib Kandili hangi gün? İşte tarihi...

2021 Regaib Kandili ne zaman? Regaib Kandili hangi gün? İşte tarihi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet