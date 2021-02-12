İranlı diplomat yurt dışına kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İran Diplomatik Pasaportuyla Türkiye'ye gelen Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

8 Şubat saat 10.25 sıralarında Türkiye'ye gelen İran Dİplomatik Pasaportlu Mohammad Reza Nasırzadeh N., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından "Tasarlayarak Adam Öldürme" suç kaydını nolduğu öğrenildi. Nasırzadeh N., ekipler tarafından gözaltına alındı. 9 Şubat günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.









SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞTİ

İranlı Mesut Mevlevi, insansız hava araçları konusunda uzmandı. 14 Kasım 2019'da İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden mühendisin cinayeti sorumlularından Ali Esfanjani'ye sahte kimliği düzenleyen isim İran'ın İstanbul Konsolosluğu çalışanlarından Mohammad Reza Nasırzadeh olduğu tespit edildi. Türk yetkililerin İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Nasırzade ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan Ali Mevlevi cinayetinin sorumlusu olduğu tespit edilen Mohammad Reza Nasırzadeh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.