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15.02.2021 - 12:36 |

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

Müge Anlı ile Tatlı Sert kayıpları bulmaya devam ediyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan programda kayıp olarak aranan Marjan isimli İranlı genç kız ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Canlı yayına katılan Marjan'ın annesi gelecek haberleri bekliyor. Peki, İranlı Marjan bulundu mu?

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olaylar çözülmeye yeni olaylar aydınlatılmaya devam ediyor. Kayıp olarak başvurulan Marjan isimli genç kız ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

MÜGE ANLI İRANLI MARJAN BULUNDU MU?

30 yaşındaki İranlı Marjan isimli genç kızın kaybolması ile ilgili annesi canlı yayına katıldı. Kızının nerede olduğunu merak eden annesi gelecek telefonları bekliyor. İlk olarak Marjan'ın erkek arkadaşından şüphelenen annesi gelen telefonlar üzerine arayışına devam ediyor.

Yaşanan son dakika gelişmelere göre Marjan'ın Nispetiye caddesi üzerinde bir kadın ve bir erkek tarafından arabaya bindirilerek kaçırıldığı iddia ediliyor. Müge Anlı'da gelen telefonların ardından kaçırılma görüntüleri incelenmeye başladı.

 

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