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28.02.2020 - 11:27 | | DHA

İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor

Koronavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'a, Türkiye’deki İranlıların dönüşleri sürüyor.

İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor

İran’da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da alınan tedbirler devam ediyor. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş-çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana, sahra hastanesi kuruldu.

60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde 30 personel görev yapıyor. Ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan sahra hastanesinde, Kum ve Meşed kentlerinde kalanlar ile hastalık belirtisi taşıyanlar 14 gün gözetim altında tutulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün incelemelerde bulunduğu Kapıköy Gümrük kapısı, bugün sakin bir gün yaşarken, ülkelerine dönmek isteyen İranlıların geçişleri devam ediyor. İranlılar, pasaport kontrolünün ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

SINIRLARIN KAPATILMASI OLUMLU BİR KARAR

Türkiye’ye gezmeye geldiğini söyleyen İranlı Muhammet Azimi, sınırların kapatılmasının olumlu bir karar olduğunu söyledi. Hastalıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Azimi, “Bir süredir Türkiye’de bunuyordum. Mevlana'yı ziyaret ettim. Türkiye’deki dostlarımı ziyaret ettim. Bugün ülkeme dönüyorum. İnşallah en yakın zamanda bu hastalıktan kurtuluruz. Allah’tan herkes için acil şifa diliyorum. İnşallah Türkiye’de yaşayan kardeşlerimize bu hastalık bulaşmaz” dedi.

İranlıların için tur organizasyonları düzenleyenler ise sıkıntılı günler yaşadıklarını belirttiler. Çok sayıda turu iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen acenta yetkilisi Necati Platin, tek beklentilerinin sınır kapısının bir an önce açılması olduğunu kaydetti.

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