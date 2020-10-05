İrlanda'dan Didim'e gelen genç ölü bulundu, 2 arkadaşı yoğun bakımda

Tatil için Didim’in Efeler Mahallesi'nde ev tutan Ritchie Molloy, Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli 3 Kuzey İrlandalı gencin, 2 gün önce gece yarısı iddiaya göre kiraladıkları evde uyuşturucu alıp içki içtikleri öğrenildi. Gece yarısına kadar eğlenen gençler aldıkları uyuşturucu madde nedeniyle komaya girdi. İçlerinden biri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki Ritchie Molloy’un cansız bedeni ile karşılaştı. Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli iki gencin ise komaya girdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemelerine göre gençlerin aşırı dozda uyuşturucu ve alkol aldığı tespit edildi.



YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aaron Callaghan ve Declan Carson ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğum bakıma alınan 2 İrlandalı gencin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bazı ulusal ve uluslararası basın organlarında olayın Bodrum'da yaşandığı ve gençlerin diş beyazlatmak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. Gençlerin ailelerinin ülkeye gelmesiyle birlikte olayın Aydın'ın Didim ilçesinde yaşandığı ve gençlerin aşırı dozda uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı.