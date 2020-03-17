Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza sabah saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Kavraz Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Yücetepe'nin kullandığı 60 ABD 665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ilıca Irmağı'na yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erdem Yücetepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yücetepe'nin cansız bedeni otomobilden çıkarılarak otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.