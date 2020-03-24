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24.03.2020 - 13:54 | | DHA

İş adamı, evinde tabancayla intihar etti

İzmir’in Buca ilçesinde, iş adamı Zafer U. (44), evinde tabancayla yaşamına son verdi.

İş adamı, evinde tabancayla intihar etti

Çeşme'de otel işleten ve inşaat işi yapan Zafer U.'yu komşuları bu sabah göremedi. İş insanının, Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairesinin ziline basan komşuları, kapıyı açan olmayınca da polisi aradı. Adrese gelip, eve çilingir yardımıyla giren polis, Zafer U.'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Zafer U.'nun tabancayla intihar ettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zafer U.'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zafer U.'nun piyasa yüklü miktarda borcu olduğu bu nedenle intihar etmiş olabileceği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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