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26.08.2020 - 14:33 | | AA

İş aramak için Antalya'ya gelen genç, apartta ölü bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, İş aramak için Antalya'ya gelen 25 yaşındaki genç, kaldığı apart evde ölü bulundu.

İş aramak için Antalya'ya gelen genç, apartta ölü bulundu!

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Muhammet Halil Balkaya'dan iki gündür haber alamayan anne Özgül Öztürk, durumdan şüphelenip oğlunun kaldığı aparta gitti.

İş aramak için Antalyaya gelen genç, apartta ölü bulundu

Burada zile basıp, bir süre bekleyen Öztürk, kapının açılmaması  üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekibiyle birlikte apart eve giren Öztürk, oğlunu yerde  hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Halil Balkaya'nın  hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne Öztürk, uzun süre gözyaşı  döktü.

Son olarak Kayseri'de görüştüğü oğlunun rahatsız olduğunu belirten  Öztürk, "İki gün önce Kayseri'den geldi. Teyzesine gidecekti. Ben orada  sanıyordum. Akşam aradım, ulaşamadım. 'Şarjı yoktur' dedim. Teyzesini aradım  gelmediğini söyledi. Ben de peşinden geldim." diye konuştu.

Balkaya'nın cenazesi, apart evde yapılan incelemenin ardından Antalya  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Balkaya'nın temmuz ayında iş aramak için Kayseri'den Antalya'ya  geldiği öğrenildi.

 

 

 

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varABD Wisconsin'de polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i sırtından yedi kurşunla vurmasıyla başlayan protestolarda kan aktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kenosha kentindeki gösterilerde üç kişinin vurulduğunu ve ikisinin öldüğünü duyurdu.
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