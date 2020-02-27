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27.02.2020 - 13:07 | | DHA

Sokak satıcıları suçüstü yakalandı

Karaman'da sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 kişi, polis tarafından kovalamacayla yakalandı. Şüphelilerin kaçarken otomobilden attıkları poşet içinde satışa hazır 50 paket eroine de el konuldu.

Sokak satıcıları suçüstü yakalandı
Sokak satıcıları iş başında yakalandı
Sokak satıcıları iş başında yakalandı
Sokak satıcıları iş başında yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Tim, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Murat Ramazan Ö., Bekir G. ve Büşra A.'nın sokaklarda uyuşturucu sattığını belirledi.

Ekipler, dün akşam saatlerinde şüphelilerin içinde bulunduğu 70 AAE 571 plakalı otomobili durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil durduruldu.

Polise direnen şüpheliler güçlükle gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin kaçarken camdan attıkları, poşet içinde satışa hazır, yaklaşık 50 paket eroine de el koydu.

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