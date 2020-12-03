‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ Hedef farkındalık yaratmak

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyl e sürdürülen, ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ (BADV) altıncı yılına girdi. 72 şirketin dahil olduğu proje, iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı, kadınların iş hayatına katılımını daha etkin hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefliyor. Yeni dönemde belediyeleri de projeye dahil etmek için çalışmaları sürdürdükleri söyleyen Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat çalışmalarını ve hedeflerini Milliyet’e anlattı.

Binlerce kişi destekledi

Projenin 2014 yılında başladığını ve o yıl yaptıkları anketin sonuçları üzerine inşa edildiğini söyleyen Ararat, “2020 yılına kadar 52 bin 936’sı kadın olmak üzere toplamda 155 bin 109 çalışanı olan 72 şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini içselleştirmek amacıyla inisiyatifin bir parçası oldu. Kadınlara yönelik şiddete karşı kurumsal resmi müdahale politikalarını geliştirdi, eğitim ve iletişim programları oluşturdu” diye konuştu.

Tüm dünyada kadınların ezici bir çoğunluğunun yakın ilişkide bulundukları erkeklerin sistematik baskısına maruz kaldığını, önemli bir kısmının da en az bir kez cinsel ve/veya fiziksel şiddete maruz kaldığını dile getiren Ararat, “Ancak kadınların önemli bir kısmı erkek egemen toplumsal değer yargılarının etkisi altında ve şiddetten sadece ağır fiziksel şiddeti anlıyor. Erkek partnerin sistematik olarak uyguladığı psikolojik, ekonomik, cinsel baskıları ve yaralanmaya yol açmayan fiziksel şiddeti şiddet olarak nitelendirmeyebiliyor. Ülkeler arası karşılaştırmalar kadınların şiddet algıları şiddet farkındalıklarına göre değiştiği için güvenilir değil. Kadın cinayetleri istatistiklerinin güvenilirliği de ülkeden ülkeye değişiyor. Şüpheli ölümler, sözde intiharlar, kırsaldaki kadın cinayetleri bu istatistiklere yansımayabiliyor.” diye anlattı.

Yüz güldüren düzelme

Ararat sözlerini şöyle sürdürdü; “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında 2014’de yapılan ‘Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu’na göre; Çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’i geçmişte aile içi şiddetin en az bir türüne maruz kalmış. Çalışan kadınların yüzde 40’ı psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’i sosyal şiddete, yüzde 17’si ekonomik şiddete ve yüzde 8’i fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Şiddet gören kadınların yüzde 16’sı ekonomik nedenlerle ilişkisini devam ettiriyor. Şiddet gören çalışan kadınların yüzde 30’u şiddet gördüğü için geçici olarak evini terk etmek zorunda kalıyor.

2019 yılında ise uygulamaya katılıp şiddete karşı kadın çalışanlarını korumak amacıyla işyeri politikaları geliştiren şirketlerde bir etki araştırması yaptık. Projeye katılan şirketlerin çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete dair algılarında nasıl bir değişim olduğunu ve projenin nasıl bir etki yarattığını inceledik.

2014’teki ankette, şiddete uğrayan kadınların bu sorunu “kendi kendine çözmeleri” gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 17 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 2’ye düştü. Uygulama sonrası 2019’da yapılan anketi yanıtlayanlar şiddete uğrayan kadınların mutlaka destek alması gerektiğini, sosyal hizmet uzmanları/kadın kuruluşları ve şiddet yardım hatlarına başvurmaları gerektiğini düşünmekte. Bunların yanı sıra şiddete maruz kalan kadınların ‘işyerindeki arkadaşlarından’ veya ‘şirketin İK departmanı’ndan destek almalarının uygun olduğunu düşünenlerin oranı arttı.

Erkeklerin şiddet uygulamalarının bazı durumlarda haklı olabileceğini düşünenlerin oranında proje sonrası bir düşüş görüldü. Şiddetin nedenlerini toplumun ataerkil yapısı ve erkeklerin bundan kaynaklanan egemenlik ve kontrol iddiaları olarak değerlendirenlerin oranı ise arttı.”