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16.03.2020 - 13:06 | | AA

İş güvenliği uzmanı uyardı! 'Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir'

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede, hasta kişilerin kullanması önerilen maskelerin seçiminin büyük önem taşıdığını belirterek, "Ventil adını verdiğimiz kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran  parçalardır. Hasta ya da hasta olma ihtimali olan kişinin ventilli maske kullanması durumunda, kendisinden çıkan virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor demektir." dedi.

İş güvenliği uzmanı uyardı! 'Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir'

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Uzmanı olarak 15 yıldır çalışmalarda  bulunan Fizik Mühendisi Öymez, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan  yeni tip corona virüsten korunmak için gündemde olan maskelerin kullanımıyla  ilgili bilgi verdi.

Maske kullanımının halihazırda, "hastalık tanısı konulmuş kişiler,  teşhis konulan hastalara müdahalede bulunacak sağlık personelleri ve günlük  hayatta korunma amacıyla kullanan sağlıklı vatandaşlar" olmak üzere 3 grubu  kapsadığını söyledi.

Hastalık tanısı konulan kişilerin ve yurt dışından gelen şüphelilerin  kullanacağı maske tipinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Öymez, "Eğer  hasta isek mutlaka ama mutlaka tıbbi cihaz direktifine göre 'CE işareti almış  tıbbi maske' diye tarif edilen maskeyi kullanmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı  mevzu, hastadan dışarıya, dışarıdan da içeriye herhangi bir şekilde virüsü  taşıyan sıvı damlacıkları tutuyor olması ve çapraz bulaşmayı engelliyor  olmasıdır. İnsanların filtreli maske diye bildiği maskeyi, sadece sağlık  çalışanlarının takması önerilir." diye konuştu.

İş güvenliği uzmanı uyardı Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir

"DIŞARIDAKİ SAĞLIKLI VATANDAŞIN MASKE KULLANMASINA GEREK YOK"

Sağlıklı vatandaşların Kovid-19'dan korunması için yüksek fiyatla 2 ve 3 panelli katlanabilir maskelerin de satışa sunulmasına tepki gösteren Öymez,  sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel pandemi olarak ilan edilmiş olan corona virüs, ülkemizde  sadece hastalık tespiti durumundadır. Yani şu anda salgın bile değildir.  Dolayısıyla şu dönemde dışarıdaki sağlıklı vatandaşlarımızın maske kullanmasına  gerek yok. Bu tarz maskelere yüksek ücretlerin ödenmesine de gerek yok.

Filtreli maske diye tabir edilen maskeler, temelde Kişisel Koruyucu  Donanım (KKD) regülasyonuna göre CE işareti almış ürünlerdir. Bu maskelerin  üzerindeki işaretler, özel yapılan birtakım testlere göre belgelendirilir. Bu  ürünler sadece sağlık çalışanları için ve hastaya yakın temasta bulunacak olan  kişiler için gerekli maskelerdir. Dışarıdaki normal vatandaşımızın kullanmasına  gerek yok."

İş güvenliği uzmanı uyardı Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir

"FİLTRELİ MASKELER ÜZERİNDEKİ VENTİL ADINI VERDİĞİMİZ KISIM TEK  TARAFLI ÇALIŞIR"

Çin'de corona virüsün yayılmasında, hatalı maske kullanımının büyük rol  oynadığını öne süren Öymez, üzerinde "ventil" adı verilen plastik parçaları  bulunan, filtreli diye isimlendirilen maskelerin toplum sağlığını tehdit ettiğini  kaydetti.

Ventilli ve ventilsiz filtreli  maskelerin arasındaki farkları anlatan  Öymez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ventil adını verdiğimiz o plastik kısım, filtreli maskelerde tek  taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri  kalanının tamamı fitredir. Ventil filtreleme işi yapmaz.  Şimdi siz bu maskeyi  taktınız, nefesinizi verdiğinizde nefesiniz maskenin içerisinde kalmasın çabucak  dışarı çıksın ve sizi rahatsız etmesin diye hiç filtrelenmeden doğrudan doğruya  dışarıya çıkmasını sağlar. Bu ne demek? Eğer bir hasta ya da hasta olma ihtimali  olan kişi bunu kullanıyorsa kendisinden çıkan virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor  demektir.

Ne sağlık çalışanlarında ne de hastada hiçbir surette ventilli maske  kullanılmaması gerekiyor. Yani üzerinde bu plastik parçası olan ventil  kullanılmayacak. Aynı ürünün aynı koruma sınıfında ventilsiz olanı var. Üzerinde  aynı işaretlere sahip ama ventil olmayanlar bütün üreticilerde bulunur. "

"MASKELERİN HEPSİNİN KULLANIM ÖMRÜ VAR"

Türkiye'nin maske olarak, AB ülkelerinin kabul ettiği CE sertifikalı  TS EN 149 standardına sahip koruyucu maskelerin üretimine, kullanımına ve ithal  edilmesine onay verdiğinin bilgisini veren Öymez, N 95, N 99 ve N 100  standardındaki maskeler ABD'de üretildiği için bunların CE sertifikasyonuna sahip  olmadığını ifade etti.

Mevzuat gereği AB ülkelerinde ve Türkiye'de CE sertifikasyonuna sahip  olmayan kişisel koruyucu donanımların satışının yasak olduğuna dikkati çeken  Öymez, " Ülkemizde geçerli olan TS EN 149 standardına ait FFP1, FFP2 ve FFP3  koruma seviyesi olan maskelerdir. Sağlık için de minimum FFP2 ya da FFP3 koruma  seviyesindeki maskenin kullanması gerekir. Ventilsiz olmasına çok dikkat edelim.  Aslında bu tarz maskelere ihtiyacımız yok. Biz bu maskelerle kendimizi korumaya  çalışmamalıyız. Çünkü bu maskelerin hepsinin de bir kullanım ömrü var. Herhangi  bir bulaşma ihtimaline karşı maskeyi hemen değiştirmeniz gerekir." ifadelerini  kullandı.

 

 

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