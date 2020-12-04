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04.12.2020 - 12:59 |

Ä°ÅŸ hanÄ±nda kumara 66 bin lira ceza

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde iÅŸ yerinde kumar oynarken yakalanan 17Â kiÅŸi ile kumar oynamak iÃ§in yer temin eden 2 kiÅŸiye toplam 66 bin lira ceza uygulandÄ±.Â

Ä°ÅŸ hanÄ±nda kumara 66 bin lira ceza

Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esi Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Mahallesi'nde bulunan iÅŸ hanÄ±nda kumar oynandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en polis ekipleri, adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ä°ÅŸ hanÄ±nÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndaki iÅŸ yerinde kumar oynayan 17Â kiÅŸi yakalandÄ±. Kumar oynattÄ±klarÄ± tespit edilen iÅŸ yeri sahipleri F.A. ve Ä°.Y. ile 17Â kiÅŸiye toplam 66 bin lira ceza yazÄ±ldÄ±. Â 

Ä°ÅŸ yeriÂ sahipleri hakkÄ±nda ayrÄ±ca 'kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer ve imkan saÄŸlama' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸ yerinde kumar oynamak iÃ§in yuvarlak masalar ve Ã§ay ocaÄŸÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°ÅŸ hanÄ±nda kumara 66 bin lira ceza

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Maske takmayan kadÄ±nÄ± uyaran doktora saldÄ±rÄ±AvcÄ±larâ€™daki 7 Noâ€™lu Aile SaÄŸlÄ±k Merkeziâ€™ne maskesiz gelen kadÄ±n, kendisini uyaran Dr. YaÄŸmur Turhanâ€™a hakaret ederek ona saldÄ±rdÄ±ktan sonra kaçtÄ±.
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