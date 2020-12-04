04.12.2020 - 12:59 |
Ä°ÅŸ hanÄ±nda kumara 66 bin lira ceza
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde iÅŸ yerinde kumar oynarken yakalanan 17Â kiÅŸi ile kumar oynamak iÃ§in yer temin eden 2 kiÅŸiye toplam 66 bin lira ceza uygulandÄ±.Â
Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esi Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Mahallesi'nde bulunan iÅŸ hanÄ±nda kumar oynandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en polis ekipleri, adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ä°ÅŸ hanÄ±nÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndaki iÅŸ yerinde kumar oynayan 17Â kiÅŸi yakalandÄ±. Kumar oynattÄ±klarÄ± tespit edilen iÅŸ yeri sahipleri F.A. ve Ä°.Y. ile 17Â kiÅŸiye toplam 66 bin lira ceza yazÄ±ldÄ±. Â
Ä°ÅŸ yeriÂ sahipleri hakkÄ±nda ayrÄ±ca 'kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer ve imkan saÄŸlama' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°ÅŸ yerinde kumar oynamak iÃ§in yuvarlak masalar ve Ã§ay ocaÄŸÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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