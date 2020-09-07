İş insanına yaptırdığı okulda veda

Necat Kabaklarlı için Datça’da bir süre önce yaptırdığı ve 2020-2021 öğretim yılında hizmete açılması planlanan okulda tören düzenlendi. Törene Kabaklarlı’nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safkan’ın çelenk gönderdiği törende, Necat Kabarlarlı’nın torunları dedelerinin tabutunu çiçeklerle donattı. Hayırsever iş insanı okuldaki törenin ardından Fatih Camii’nde kılınan namazdan sonra toprağa verildi. l MEHMET ÇİL DHA