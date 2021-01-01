İş insanının villası bir günde 2 kez soyuldu

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villaya aynı günde faklı saatlerde 2 kez hırsız girdi. Bahçe duvarından atlayan şüpheliler, kapı camını taşla kırarak girdikleri villadan bir cep telefonu ile bazı eşyaları alarak kaçtı. Sabah saatlerinde gittiği villasında hırsızlığı fark eden Badıllı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, villanın güvenlik kameraları inceledi.



Görüntülerden yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde villaya geldikleri, kapıyı açmak için çabalamaları ile eşyalarla kaçış anları saptandı.



Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.