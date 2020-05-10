‘İş kazası-meslek hastalığı değil’

Genel Müdür Vekili İsmail Yılmaz imzasıyla merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen genelge, SGK’nın Kovid-19’u “iş göremezliğe neden olan hastalık hali” olarak kabul ettiğini ortaya koydu. Genelgede, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde; ‘4. maddenin 1. fıkrasının a ve b bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar hastalık halidir’ hükmü yer almaktadır. Buna göre, söz konusu salgına maruz kalan sigortalılara ‘hastalık’ kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, genelgenin Kovid-19’a yakalananlar için haklı bir yanının bulunduğunu, ancak sağlık çalışanları için aynı durumun söz konusu olmadığını belirtti. Sağlık çalışanlarının Kovid-19’lu hastalarla ilgilendiğini ve önemlere rağmen bu hastalığın sağlık çalışanlarına da bulaştığını vugulayan Adıyaman, “Sağlık çalışanları için meslek hastalığı ve iş kazası sayılmalıydı. Ama bu şekilde bildirim yapılınca devlete belli bir mali yük geliyor. Oysa şu dönemde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına bu çok görülmemeli” ifadelerini kullandı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat ise, genelgeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Hastalığın hastaneden bulaştığı ile ilgili kesin bir veri yok. Ama neticede hiçbir sağlık çalışanının bu hastalığı hastaneden kaptığına dair, ilk vakalar hariç kesin kanıt yoktur. O sebeple meslek hastalığı ya da iş kazası olarak yapılması sorunlu olabilir. Bunun ispatı mümkün olmayabilir. Teknik olarak doğru bir karar. O zaman domuz giribinde de aynı şeyi yapalım. Bunu verem için de yapalım. Her türlü salgında bunu yapmak durumunda kalırsınız. Bunu sadece bir hastalığa özel yapamazsınız. Kanun bunu tek hastalığa özel yapmaz.”