İş makinesi boruyu patlattı, ortaya bu görüntü çıktı

Olay, Erzurum-Bingöl kara yolunun Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi, şehir şebekesine su taşıyan boruyu patlattı. Borudan fışkıran tazyikli su 13 katlı Şehir Hastanesi ve caminin minaresinin yüksekliğini geçti. Bölgeden geçenlerin şaşkınlıkla izlediği olaya ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yarım saat sonra müdahele ederek borudaki arızayı giderdi.