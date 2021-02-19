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19.02.2021 - 17:13 | | DHA

İş makinesi devrildi! Bir işçi hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu iş makinesinin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışma başlattı.

Artvin Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılamadı.

AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalar başlattı.

İş makinesi devrildi Bir işçi hayatını kaybetti

 

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