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10.06.2020 - 17:35 | | DHA

İş makinesi sürücüsünün feci ölümü!

Bursa’da yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Altay yaşamını yitirdi.

İş makinesi sürücüsünün feci ölümü!


Kaza, Bursa Harmancık ilçesinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. 

Kazada, operatör Mehmet Altay, yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Altay’ın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Herkes bunu merak ediyor! Düğünlerde takı takılacak mı?Corona virüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu. Artık yeni dönemde düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak.
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