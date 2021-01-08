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08.01.2021 - 16:48 | | DHA

İş makinesiyle kazı sırasında doğal gaz borusu patladı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden Serdivan Şelale Park’ta iş makinesiyle yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz akışı kesilerek, patlayan borunun tamiri için çalışma yapıldı.

İş makinesiyle kazı sırasında doğal gaz borusu patladı

Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi’nde yapımı devam eden Serdivan Şelale Park sahasında, öğle saatlerinde iş makinesi ile kazı yapılırken doğal gaz hattının borusu patladı. Durumu fark eden çalışanlar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım şirketinin çalışanları sevk edildi. Polis caddeyi ulaşıma kapatırken, dağıtım şirketi çalışanları gaz akışını kesti. Ekipler, patlayan borunun tamiri için çalışma başlatırken cadde de yeniden ulaşıma açıldı.

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