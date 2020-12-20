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20.12.2020 - 09:03 | | DHA

İş yerinde korku dolu anlar! Bir kişi dumandan etkilendi

İstanbul’da alarm sistemleri üreten iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi tutuşan elektrik kablolarından çıkan dumandan etkilendi.

İş yerinde korku dolu anlar! Bir kişi dumandan etkilendi

Olay saat 05.00 sıralarında Yakacık Mahallesi Mülayim Sokak'ta bulunan alarm sistemleri üreten bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Aziz V.  Çalıştığı sırada elektrik kontağından dolayı kablolar yanmaya başladı. Kabloların yanmasından dolayı oluşan duman iş yerini kapladı. Komşuları dumandan dolayı dışarı çıkamayan Aziz V.'nin imdat çığlıklarını duyunca itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanın içinde kalan iş yeri sahibi Aziz V.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale etti.

Sesleri duyarak yardıma koşan komşu Dr. Muhsin Morigi yaşananları, “Yan tarafta komşumuz, birden seslerini duydum. Devamlı bunlar burada çalışırlar akşamları, alarm şirketi burası. Bir baktım sesleri geliyor, sonra alarmları ötmeye başladı. Herhalde inip gidiyorlar alarm ses vermeye başladı diye düşündüm. Bir kalktım baktım ki adam 'Boğuluyorum, boğuluyorum' diyor. Evde merdiven vardı uzattık ama o olmadı. Sağ olsun arkadaşlar geldiler işi tamamladılar. Ne yandığını görmedim, içeride yanıyordu. Aziz Beyin dediğine göre şirket sahibinin, birden bir ses duymuş hırsız var sanmış" şeklinde anlattı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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