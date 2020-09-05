İş yerinde saldırıya uğrayan berber öldü!

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029 sokakta berberlik yapan Ömer Filiz (41), iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Filiz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayla ilgili şüpheli M.Y.E’yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı.