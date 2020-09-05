İş yerinde saldırıya uğrayan berber öldü!

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029 sokakta berberlik yapan Ömer Filiz (41), iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Filiz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili şüpheli M.Y.E’yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.