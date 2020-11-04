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04.11.2020 - 12:45 | | DHA

İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı!

Bursa’da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.Ö.'yü (38), gözaltına aldı.

İş yerinde uyuşturucu satarken yakalandı!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde E.Ö.'nün iş yerinde uyuşturucu sattığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçe ekipler, bu sabah şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 224 tablet uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

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