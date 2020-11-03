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03.11.2020 - 09:33 | | DHA

İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü!

İstanbul Esenyurt'ta, dükkanlarında yapılan tadilat yüzünden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerindeki tadilat iki esnafı birbirine düşürdü!

Olay, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde Esenyurt 1109. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler tarafından işletilen dükkanda yapılan tadilattan çıkan gürültüden, yine yabancı uyruklu komşu işletmeciler rahatsız oldu. 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Önce tadilat yaptırılan dükkanın içinde birbirine yumruk yumruğa giren grubun kavgası sokağa taştı. Sokakta bir kişi, kavga ettiği gruba bıçak çekerken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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