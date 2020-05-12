12.05.2020 - 12:28 | | DHA
İş yerine kumar basını! 6 kişiye 26 bin TL ceza
Bitlis’te, kumar oynayan 6 kişiye, Kabahatlar Kanunu ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 26 bin 200 TL ceza kesildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 2 ayrı masada kumar oynayan 6 kişi yakalandı.
6 kişiye Kabahatler Kanunu'nu ihlalden 7 bin 300 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 200 TL para cezası kesildi. İş yerinin işletmecisi T.T. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
Antalya'da 'Mavi Kelebek' isimli uyuşturucu çetesinin 24 üyesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.