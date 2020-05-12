MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İş yerine kumar baskını! 6 kişiye 26 bin TL ceza
ABONE OL
12.05.2020 - 12:28 | | DHA

İş yerine kumar baskını! 6 kişiye 26 bin TL ceza

Bitlis’te, kumar oynayan 6 kişiye, Kabahatlar Kanunu ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 26 bin 200 TL ceza kesildi.

İş yerine kumar baskını! 6 kişiye 26 bin TL ceza

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 2 ayrı masada kumar oynayan 6 kişi yakalandı.

6 kişiye Kabahatler Kanunu'nu ihlalden 7 bin 300 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 200 TL para cezası kesildi. İş yerinin işletmecisi T.T. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

 

 

 

Para vermeyen bu köyde fotoğraf çekemiyorÇanakkale’de bulunan tarihî ve turistlik köyde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama... Evde bakım maaşı yattı mı?

e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama... Evde bakım maaşı yattı mı?

Sıradaki Haber