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08.05.2020 - 11:40 | | DHA

İş yerine şok baskın! Kumar oynayan 19 kişi yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de polisin yaptığı corona virüs denetimleri kapsamında, kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan bir iş yerindeki 19 kişiye toplam 46 bin 635 bin TL idari para cezası kesildi.

İş yerine şok baskın! Kumar oynayan 19 kişi yakalandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince corona virüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında, dün saat 23.50 sıralarında Beşyol Mahallesi Akasya Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan kontrolde içeride 19 kişinin iskambil kâğıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde pulların olduğu görüldü. İş yeri sahibi dâhil olmak üzere 19 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 23 bin 275 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca da 23 bin 360 TL olmak üzere toplam 46 bin 635 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca yapılan aramada Mehmet K'nin (22) üstünden bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 64 adet fişek ele geçirildi. "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan iş yeri sahibi iki kişiye ve üzerinde silah bulunan Mehmet K. "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldılar. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

 

 

Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.
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