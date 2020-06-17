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17.06.2020 - 10:35 | | DHA

İş yerine şok baskın! Kumar oynayan 7 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde corona virüs salgını sürecinde iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 5 bin 684 lira idari para cezası kesildi.

İş yerine şok baskın! Kumar oynayan 7 kişi yakalandı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Ekipler, iş yerindeki 7 kişiye kumar oynamak ve yer imkanı sağlamaktan toplam 5 bin 684 lira idari para cezası kesti.

 

 

Tek suçu o yoldan geçmekti!Bursa’da, alacak meselesinden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için caddede yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelip, sinir krizi geçiren Kutlu'nun eşini ise sinir krizi geçirdi.
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